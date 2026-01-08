Рейтинг@Mail.ru
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
18:11 08.01.2026
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в третью годовщину попытки госпереворота в стране наложил вето на законопроект, который позволял снизить срок... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ

G1: Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока наказания Болсонару

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в третью годовщину попытки госпереворота в стране наложил вето на законопроект, который позволял снизить срок наказания экс-лидеру страны Жаиру Болсонару, сообщил новостной портал G1.
"Лула да Силва наложил вето на законопроект, который сокращал сроки приговоров бывшему президенту Жаиру Болсонару и другим лицам, осужденным за попытку госпереворота 8 января 2023 года", - отметило СМИ.
Парламент Бразилии в середине декабря одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения Болсонару.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару
1 января, 17:24
 
В миреБразилияЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
