Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в третью годовщину попытки госпереворота в стране наложил вето на законопроект, который позволял снизить срок... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T18:11:00+03:00
2026-01-08T18:11:00+03:00
2026-01-08T18:11:00+03:00
в мире
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
