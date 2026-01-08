Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае три здания повреждены при атаке БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 08.01.2026
В Краснодарском крае три здания повреждены при атаке БПЛА
Частный дом, магазин и СТО получили повреждения в результате атаки БПЛА в станице Северской на Кубани, пострадавших нет
2026
В Краснодарском крае три здания повреждены при атаке БПЛА

Фрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости. Частный дом, магазин и СТО получили повреждения в результате атаки БПЛА в станице Северской на Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В станице Северской в результате атаки БПЛА ночью 8 января получили повреждения три здания. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. В частном доме выбило остекление. В одном из магазинов также разбиты стекла, повреждена крыша и ограждение. В СТО – крыша и остекление", - говорится в сообщении.
В четверг в оперштабе региона сообщали, что в станице Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи, сейчас электроснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
