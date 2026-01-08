https://ria.ru/20260108/bpla-2066871679.html
В Краснодарском крае три здания повреждены при атаке БПЛА
В Краснодарском крае три здания повреждены при атаке БПЛА
В Краснодарском крае три здания повреждены при атаке БПЛА
Частный дом, магазин и СТО получили повреждения в результате атаки БПЛА в станице Северской на Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе...
В станице Северской на Кубани три здания повреждены при атаке БПЛА