Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения

"В случае увольнения работника, именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем", — отметила она.

При этом утрата трудоспособности должна произойти из-за болезни и травмы, а не по каким-то другим основаниям. Кроме того, уволенный должен быть официально безработным. Если причины больничного другие (например, по уходу за ребенком), или человек уже нашел новую работу, нагрузка с прежнего работодателя снимается, заключила Заболоцкая.