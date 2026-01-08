Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/bolnichnyy-2065789512.html
Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения
Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения - РИА Новости, 08.01.2026
Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения
Работодатель должен оплатить больничный лист уволившегося работника, если для этого есть законные основания, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T02:07:00+03:00
2026-01-08T02:07:00+03:00
общество
виктория заболоцкая
россия
работа
больничный
финансовый университет при правительстве рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936476035_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_1b35fd6ee0fa7c530dacd42b17de96d0.jpg
https://ria.ru/20251201/obed-2057482497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936476035_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_521c201d21d5f67822a939f9622a1219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктория заболоцкая, россия, работа, больничный, финансовый университет при правительстве рф
Общество, Виктория Заболоцкая, Россия, Работа, Больничный, Финансовый университет при Правительстве РФ
Россиянам объяснили, как оплачивается больничный после увольнения

Доцент Заболоцкая: больничный уволившегося может оплатить прошлый работодатель

© iStock.com / AndreyPopovБухгалтер считает на калькуляторе
Бухгалтер считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© iStock.com / AndreyPopov
Бухгалтер считает на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Работодатель должен оплатить больничный лист уволившегося работника, если для этого есть законные основания, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория Заболоцкая.
«
"В случае увольнения работника, именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем", — отметила она.
При этом утрата трудоспособности должна произойти из-за болезни и травмы, а не по каким-то другим основаниям. Кроме того, уволенный должен быть официально безработным. Если причины больничного другие (например, по уходу за ребенком), или человек уже нашел новую работу, нагрузка с прежнего работодателя снимается, заключила Заболоцкая.
Сотрудник на производстве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Работникам объяснили, кому оплачивают время перерыва на обед
1 декабря 2025, 02:17
 
ОбществоВиктория ЗаболоцкаяРоссияРаботаБольничныйФинансовый университет при Правительстве РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала