Рейтинг@Mail.ru
У берегов Венесуэлы пролетел американский разведывательный беспилотник - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/bespilotnik-2066923694.html
У берегов Венесуэлы пролетел американский разведывательный беспилотник
У берегов Венесуэлы пролетел американский разведывательный беспилотник - РИА Новости, 08.01.2026
У берегов Венесуэлы пролетел американский разведывательный беспилотник
Американский разведывательный беспилотник большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton в четверг пролетел у берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные портала РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:25:00+03:00
2026-01-08T21:25:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
flightradar24
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_466:622:2166:1578_1920x0_80_0_0_0311fdca25d8820c4c34b45602fd2119.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066853392.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066913638.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_338:433:2167:1804_1920x0_80_0_0_a527a976a086002740eda7644f7a0087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, flightradar24, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Flightradar24, Удары США по Венесуэле
У берегов Венесуэлы пролетел американский разведывательный беспилотник

Flightradar24: американский разведывательный беспилотник пролетел у Венесуэлы

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат армии США
Беспилотный летательный аппарат армии США - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton в четверг пролетел у берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Согласно траектории полета, беспилотник ВМС США вылетел из американского штата Флорида в район Карибского моря, находящийся рядом латиноамериканской страной, где покружил некоторое время перед тем, как начать путь обратно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Вчера, 11:02
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Сенат США принимает решение о запрете использовать ВС США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Сенат поддержал запрет участия ВС США в действиях против Венесуэлы
Вчера, 19:47
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампFlightradar24Удары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала