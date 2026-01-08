Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани

Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет - оперштаб региона

КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края

"В станице Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты беспилотника упали на окраине станицы. Пострадавших нет. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.