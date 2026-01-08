https://ria.ru/20260108/bespilotnik-2066858361.html
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани - РИА Новости, 08.01.2026
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет - оперштаб региона
краснодарский край
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани
Обломки украинского беспилотника повредили ЛЭП в станице Северской на Кубани
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет - оперштаб региона
КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости.
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет, сообщили
в оперативном штабе Краснодарского края
.
"В станице Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты беспилотника упали на окраине станицы. Пострадавших нет. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы, сообщили также в оперштабе.