Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 08.01.2026 (обновлено: 12:14 08.01.2026)
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани - РИА Новости, 08.01.2026
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет - оперштаб региона РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на Кубани

Обломки украинского беспилотника повредили ЛЭП в станице Северской на Кубани

Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет - оперштаб региона
КРАСНОДАР, 8 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В станице Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты беспилотника упали на окраине станицы. Пострадавших нет. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы, сообщили также в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
