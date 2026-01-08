В Берлине потребовали отставки бургомистра из-за блэкаута

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Представители как минимум трех оппозиционных партий выступили с призывами об отставке бургомистра Берлина Кая Вегнера из-за того, что он отправился играть в теннис в разгар блэкаута в германской столице, сообщает новостной портал Представители как минимум трех оппозиционных партий выступили с призывами об отставке бургомистра Берлина Кая Вегнера из-за того, что он отправился играть в теннис в разгар блэкаута в германской столице, сообщает новостной портал rbb24

Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти города объявили в связи с блэкаутом чрезвычайную ситуацию.

"В адрес бургомистра Берлина Кая Вегнера выдвигаются требования об отставке из-за его поведения во время отключения электроэнергии", - говорится в публикации.

Призывы к отставке Вегнера прозвучали со стороны представителей оппозиционных партий "Альтернатива для Германии" (АдГ), "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и Свободной демократической партии (СвДП). Также политик из партии "Левых" Максимилиан Ширмер предложил бургомистру подумать, "подходит ли ему эта должность".

По информации rbb24, Вегнер в первый день блэкаута пошел играть в теннис с 13 до 14 часов дня, хотя "на публику создавал впечатление, что активно занят кризисным управлением". В частности, он утверждал, что целый день работал из дома, "закрывшись в кабинете" и "висел на телефоне", совершая важные звонки.

Бургомистр признался, что играл в теннис в то время, как десятки тысяч домохозяйств и предприятий оставались без света, только после того, как эта информация стала известна журналистам. В свое оправдание он сказал, что во время игры пытался "проветрить голову", но при этом "все время был на связи". "После этого (игры - ред.) я сразу же вернулся и продолжил работу", - приводит слова бургомистра портал.

Несмотря на это, оппозиция резко раскритиковала поведение бургомистра. Так, представитель АдГ Кристин Бринкер обвинила Вегнера в несерьезном отношении к произошедшему. "Вегнер недостаточно серьезно отнесся к чрезвычайной ситуации, вызванной террористическим актом против инфраструктуры города, чтобы отказаться от своего теннисного матча", - сказала Бринкер.

Политик из СвДП Кристоф Майер заявил о "сознательном обмане" избирателей со стороны Вегнера. "Тот, кто не способен руководить в кризисной ситуации и впоследствии лжет общественности, не может продолжать занимать эту должность", - цитирует его rbb24.

По мнению представителя ССВ Александра Кинга, на этом фоне Вегнеру "теперь остается лишь уйти в отставку".

Ранее компания Stromnetz Berlin сообщила, что энергоснабжение отдельных районов Берлина, оставшихся без электричества в результате поджога кабельного моста, восстановят в течение дня среды, 7 января. Это произойдет раньше изначально намеченного срока.

По состоянию на утро 7 января без света на юго-западе Берлина продолжали оставаться, по данным Stromnetz Berlin, 19,9 тысячи домохозяйств и 850 предприятий.