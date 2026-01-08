Рейтинг@Mail.ru
В Берлине потребовали отставки бургомистра из-за блэкаута - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/berlin-2066813438.html
В Берлине потребовали отставки бургомистра из-за блэкаута
В Берлине потребовали отставки бургомистра из-за блэкаута - РИА Новости, 08.01.2026
В Берлине потребовали отставки бургомистра из-за блэкаута
Представители как минимум трех оппозиционных партий выступили с призывами об отставке бургомистра Берлина Кая Вегнера из-за того, что он отправился играть в... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T00:40:00+03:00
2026-01-08T00:40:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
александр добриндт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802129267_0:71:1920:1151_1920x0_80_0_0_c054483a0af6bf8b0e37385fa5c1fb06.jpg
https://ria.ru/20260108/berlin-2066813281.html
https://ria.ru/20260104/germaniya-2066386870.html
https://ria.ru/20260105/blekaut-2066544528.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802129267_130:0:1837:1280_1920x0_80_0_0_2876f81bbf78178fcdf04f5a92350099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, александр добриндт
В мире, Берлин (город), Германия, Александр Добриндт
В Берлине потребовали отставки бургомистра из-за блэкаута

Главу Берлина, игравшего в теннис в разгар блэкаута, призвали уйти в отставку

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Представители как минимум трех оппозиционных партий выступили с призывами об отставке бургомистра Берлина Кая Вегнера из-за того, что он отправился играть в теннис в разгар блэкаута в германской столице, сообщает новостной портал rbb24.
Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти города объявили в связи с блэкаутом чрезвычайную ситуацию.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине
00:37
"В адрес бургомистра Берлина Кая Вегнера выдвигаются требования об отставке из-за его поведения во время отключения электроэнергии", - говорится в публикации.
Призывы к отставке Вегнера прозвучали со стороны представителей оппозиционных партий "Альтернатива для Германии" (АдГ), "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и Свободной демократической партии (СвДП). Также политик из партии "Левых" Максимилиан Ширмер предложил бургомистру подумать, "подходит ли ему эта должность".
По информации rbb24, Вегнер в первый день блэкаута пошел играть в теннис с 13 до 14 часов дня, хотя "на публику создавал впечатление, что активно занят кризисным управлением". В частности, он утверждал, что целый день работал из дома, "закрывшись в кабинете" и "висел на телефоне", совершая важные звонки.
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Берлине объявили ЧС из-за отключения электричества
4 января, 19:42
Бургомистр признался, что играл в теннис в то время, как десятки тысяч домохозяйств и предприятий оставались без света, только после того, как эта информация стала известна журналистам. В свое оправдание он сказал, что во время игры пытался "проветрить голову", но при этом "все время был на связи". "После этого (игры - ред.) я сразу же вернулся и продолжил работу", - приводит слова бургомистра портал.
Несмотря на это, оппозиция резко раскритиковала поведение бургомистра. Так, представитель АдГ Кристин Бринкер обвинила Вегнера в несерьезном отношении к произошедшему. "Вегнер недостаточно серьезно отнесся к чрезвычайной ситуации, вызванной террористическим актом против инфраструктуры города, чтобы отказаться от своего теннисного матча", - сказала Бринкер.
Политик из СвДП Кристоф Майер заявил о "сознательном обмане" избирателей со стороны Вегнера. "Тот, кто не способен руководить в кризисной ситуации и впоследствии лжет общественности, не может продолжать занимать эту должность", - цитирует его rbb24.
По мнению представителя ССВ Александра Кинга, на этом фоне Вегнеру "теперь остается лишь уйти в отставку".
Ранее компания Stromnetz Berlin сообщила, что энергоснабжение отдельных районов Берлина, оставшихся без электричества в результате поджога кабельного моста, восстановят в течение дня среды, 7 января. Это произойдет раньше изначально намеченного срока.
По состоянию на утро 7 января без света на юго-западе Берлина продолжали оставаться, по данным Stromnetz Berlin, 19,9 тысячи домохозяйств и 850 предприятий.
Ранее федеральная прокуратура ФРГ взяла на себя расследование поджога кабельного моста в Берлине. Предполагаемых преступников из леворадикальной группировки Vulkan подозревают, в том числе в членстве в террористической организации. Актом "левого терроризма" назвал также ранее произошедшее в Берлине министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине
5 января, 23:51
 
В миреБерлин (город)ГерманияАлександр Добриндт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала