Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии не располагает информацией о "российском следе" в блэкауте в Берлине, версия о котором распространяется в немецком сегменте социальных сетей.
Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Как сообщает журнал Spiegel, после случившегося в социальных сетях начали распространяться спекуляции на тему того, что за поджогом якобы могли стоять российские спецслужбы. Тем временем сами участники группировки Vulkan распространили заявление, в котором опровергли слухи о том, что совершили атаку на инфраструктуру "в интересах России".
"Мы считаем письма (леворадикалов - ред.) с признанием в совершении преступления подлинными… У нас нет информации о возможном русском переводе (писем леворадикалов - ред.), а также о так называемых операциях под ложным флагом", - сообщила на брифинге для журналистов представитель МВД ФРГ Сонья Кок.
Она напомнила, что глава МВД ФРГ Александр Добриндт ранее расценил произошедшее в Берлине как акт левого терроризма.
Журнал Spiegel ранее сообщил со ссылкой на источники в силовых структурах, что у властей ФРГ нет никаких оснований считать, что атака на критическую инфраструктуру Берлина могла стать операцией иностранных спецслужб.
