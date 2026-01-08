Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии не располагает информацией о "российском следе" в блэкауте в Берлине, версия о котором распространяется в немецком сегменте социальных сетей.

"Мы считаем письма (леворадикалов - ред.) с признанием в совершении преступления подлинными… У нас нет информации о возможном русском переводе (писем леворадикалов - ред.), а также о так называемых операциях под ложным флагом", - сообщила на брифинге для журналистов представитель МВД ФРГ Сонья Кок.