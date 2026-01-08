Рейтинг@Mail.ru
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/berlin-2066813281.html
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине - РИА Новости, 08.01.2026
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине
Министерство внутренних дел Германии не располагает информацией о "российском следе" в блэкауте в Берлине, версия о котором распространяется в немецком сегменте РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T00:37:00+03:00
2026-01-08T00:37:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
александр добриндт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
https://ria.ru/20260105/blekaut-2066544528.html
https://ria.ru/20260106/germaniya-2066506064.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), александр добриндт
В мире, Германия, Берлин (город), Александр Добриндт
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине

МВД Германии не располагает данными о российском следе в блэкауте в Берлине

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии не располагает информацией о "российском следе" в блэкауте в Берлине, версия о котором распространяется в немецком сегменте социальных сетей.
Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Как сообщает журнал Spiegel, после случившегося в социальных сетях начали распространяться спекуляции на тему того, что за поджогом якобы могли стоять российские спецслужбы. Тем временем сами участники группировки Vulkan распространили заявление, в котором опровергли слухи о том, что совершили атаку на инфраструктуру "в интересах России".
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине
5 января, 23:51
"Мы считаем письма (леворадикалов - ред.) с признанием в совершении преступления подлинными… У нас нет информации о возможном русском переводе (писем леворадикалов - ред.), а также о так называемых операциях под ложным флагом", - сообщила на брифинге для журналистов представитель МВД ФРГ Сонья Кок.
Она напомнила, что глава МВД ФРГ Александр Добриндт ранее расценил произошедшее в Берлине как акт левого терроризма.
Журнал Spiegel ранее сообщил со ссылкой на источники в силовых структурах, что у властей ФРГ нет никаких оснований считать, что атака на критическую инфраструктуру Берлина могла стать операцией иностранных спецслужб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Террористы готовят Германию к войне с Россией
6 января, 08:00
 
В миреГерманияБерлин (город)Александр Добриндт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала