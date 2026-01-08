https://ria.ru/20260108/belgorodskaya-2066868562.html
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря - РИА Новости, 08.01.2026
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря
Мужчина, пострадавший 23 декабря в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, скончался в реанимации,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря
Пострадавший при атаке дрона ВСУ на Новую Таволжанку 23 декабря умер в больнице