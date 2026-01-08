Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 08.01.2026
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря

БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Мужчина, пострадавший 23 декабря в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, скончался в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков 23 декабря сообщил, что в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Новая Таволжанка пострадали два человека. По данным Гладкова, одного из мужчин в крайне тяжелом состоянии доставили в местную больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных ранений. Второго пострадавшего в тяжелом состоянии с осколочными ранениями различных частей тела транспортировали в больницу Белгорода.
"Вчера вечером в отделении реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка 23 декабря", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка
5 января, 17:20
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
