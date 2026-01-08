Бельгия не потерпит нарушения границ Дании со стороны США, заявил глава МИД

БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил из Вашингтона в интервью телеканалу RTBF, что Бельгия не потерпит ни малейшего нарушения территориальной целостности Дании в Гренландии со стороны США.

"Я ещё раз очень чётко обсудил этот вопрос ( Гренландию – ред.) сегодня утром с заместителем госсекретаря ( США – ред.): ни при каких условиях нельзя допускать и терпеть даже малейшее нарушение территориальной целостности европейской страны. Кроме того, не имеет смысла использовать столь агрессивную, враждебную риторику в отношении союзника внутри альянса", - сказал он.

Прево добавил, что Бельгия может понять и принять, если США, открыто об этом заявляя, ощущают угрозу в этой северной части своего полушария, но считает, что в таком случае необходимо вступить в диалог между Европой Данией , Гренландией и США, чтобы найти решение этим угрозам.

"Однако очевидно, что ни демонстрацией силы, ни какими-либо угрозами решение найдено быть не может", - заключил министр.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая России . Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.

Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле

В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.