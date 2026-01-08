Рейтинг@Mail.ru
Бельгия не потерпит нарушения границ Дании со стороны США, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.01.2026
16:16 08.01.2026
Бельгия не потерпит нарушения границ Дании со стороны США, заявил глава МИД
Бельгия не потерпит нарушения границ Дании со стороны США, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.01.2026
Бельгия не потерпит нарушения границ Дании со стороны США, заявил глава МИД
Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил из Вашингтона в интервью телеканалу RTBF, что Бельгия не потерпит ни малейшего нарушения территориальной целостности Дании РИА Новости, 08.01.2026
в мире
гренландия
дания
стивен миллер
дональд трамп
сша
ларс лёкке расмуссен
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, стивен миллер, дональд трамп, сша, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, Стивен Миллер, Дональд Трамп, США, Ларс Лёкке Расмуссен
Бельгия не потерпит нарушения границ Дании со стороны США, заявил глава МИД

Прево: Бельгия не потерпит нарушения территориальных границ Дании со стороны США

© AP Photo / Virginia Mayo МИД Бельгии Максим Прево
МИД Бельгии Максим Прево - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
МИД Бельгии Максим Прево. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил из Вашингтона в интервью телеканалу RTBF, что Бельгия не потерпит ни малейшего нарушения территориальной целостности Дании в Гренландии со стороны США.
"Я ещё раз очень чётко обсудил этот вопрос (Гренландию – ред.) сегодня утром с заместителем госсекретаря (США – ред.): ни при каких условиях нельзя допускать и терпеть даже малейшее нарушение территориальной целостности европейской страны. Кроме того, не имеет смысла использовать столь агрессивную, враждебную риторику в отношении союзника внутри альянса", - сказал он.
Флаг Бельгии
В Бельгии не стали называть число военных, которых отправят на Украину
Вчера, 11:30
Вчера, 11:30
Прево добавил, что Бельгия может понять и принять, если США, открыто об этом заявляя, ощущают угрозу в этой северной части своего полушария, но считает, что в таком случае необходимо вступить в диалог между Европой, Данией, Гренландией и США, чтобы найти решение этим угрозам.
"Однако очевидно, что ни демонстрацией силы, ни какими-либо угрозами решение найдено быть не может", - заключил министр.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же подчеркивал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Тео Франкен
В России пьют шампанское, глядя на спор Запада о Гренландии, заявил Франкен
Вчера, 15:53
Вчера, 15:53
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Госсекретарь США Марко Рубио
Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии
6 января, 23:33
6 января, 23:33
 
В мире Гренландия Дания Стивен Миллер Дональд Трамп США Ларс Лёкке Расмуссен
 
 
