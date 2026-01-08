В Бельгии не стали называть число военных, которых отправят на Украину

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Глава МО Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Брюссель собирается направить военных на Украину в случае заключения мирного соглашения, но отказался раскрывать их численность и потребовал от экспертов и СМИ воздерживаться от комментариев на этот счет.
"После установления мира или прекращения огня на Украине мы направим контингент. Я не комментирую конкретные возможности и численность. Некоторые эксперты и журналисты тоже должны воздерживаться от подобных комментариев", - написал он в соцсети X.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой " коалиции желающих " на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция собираются создать военные базы по всей Украине и построить склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.