Атака на Венесуэлу легитимизирует право сильнейшего, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 08.01.2026
22:58 08.01.2026
Атака на Венесуэлу легитимизирует право сильнейшего, заявили в Нидерландах
в мире
венесуэла
сша
нидерланды
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
нидерланды
в мире, венесуэла, сша, нидерланды, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нидерланды, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Атака на Венесуэлу легитимизирует право сильнейшего, заявили в Нидерландах

Ван дер Верф: атака США на Венесуэлу легитимизирует право сильнейшего

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ГААГА, 8 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу является нарушением международного права, а также представляет собой легитимизацию так называемого права сильнейшего, заявила в четверг депутат парламента Нидерландов от победившей на парламентских выборах партии "Демократы 66" (D66) Ханнеке ван дер Верф.
В четверг парламент Нидерландов проводит экстренные дебаты по ситуации в Венесуэле.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс опроверг слухи о том, что его отстранили от операции в Венесуэле
Вчера, 22:23
"Нам следует называть эту атаку тем, чем она является на самом деле: нарушением международного права. Это не только подтверждение новой американской стратегии безопасности и, тем самым, притязаний на Гренландию, но и легитимизация права сильнейшего. А это создает опасные прецеденты для будущего", - заявила ван дер Верф, выступая на дебатах.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро, считает Лукашенко
Вчера, 19:54
 
В миреВенесуэлаСШАНидерландыНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
