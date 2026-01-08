Атака на Венесуэлу легитимизирует право сильнейшего, заявили в Нидерландах

ГААГА, 8 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу является нарушением международного права, а также представляет собой легитимизацию так называемого права сильнейшего, заявила в четверг депутат парламента Нидерландов от победившей на парламентских выборах партии "Демократы 66" (D66) Ханнеке ван дер Верф.