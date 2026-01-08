Атака на Венесуэлу легитимизирует право сильнейшего, заявили в Нидерландах

ГААГА, 8 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу является нарушением международного права, а также представляет собой легитимизацию так называемого права сильнейшего, заявила в четверг депутат парламента Нидерландов от победившей на парламентских выборах партии "Демократы 66" (D66) Ханнеке ван дер Верф.
В четверг парламент Нидерландов проводит экстренные дебаты по ситуации в Венесуэле.
"Нам следует называть эту атаку тем, чем она является на самом деле: нарушением международного права. Это не только подтверждение новой американской стратегии безопасности и, тем самым, притязаний на Гренландию, но и легитимизация права сильнейшего. А это создает опасные прецеденты для будущего", - заявила ван дер Верф, выступая на дебатах.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.