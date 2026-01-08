Глава округа в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

"В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. <...> С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", — написал он на платформе MAX.

Как рассказал Гладков, когда Панков приехал на объект для оценки последствий нападения, здание повторно атаковал еще один беспилотник. В это время глава округа помогал женщине, чью машину повредил первый удар.