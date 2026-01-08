Рейтинг@Mail.ru
Глава округа в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 08.01.2026 (обновлено: 19:24 08.01.2026)
Глава округа в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ
Глава округа в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 08.01.2026
Глава округа в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ
Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2026
грайворонский район
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
грайворонский район
белгородская область
грайворонский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Грайворонский район, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава округа в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Глава Грайворонского округа Панков получил ранение при ударе БПЛА ВСУ

© Фото : соцсети Дмитрия ПанковаДмитрий Панков
Дмитрий Панков - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : соцсети Дмитрия Панкова
Дмитрий Панков. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. <...> С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", — написал он на платформе MAX.
Как рассказал Гладков, когда Панков приехал на объект для оценки последствий нападения, здание повторно атаковал еще один беспилотник. В это время глава округа помогал женщине, чью машину повредил первый удар.
Это уже третье ранение Панкова, уточнил губернатор.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
