Глава округа в Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ
Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T18:45:00+03:00
2026-01-08T18:45:00+03:00
2026-01-08T19:24:00+03:00
грайворонский район
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
грайворонский район
белгородская область
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков пострадал при атаке украинского беспилотника, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. <...> С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", — написал он на платформе MAX.
Как рассказал Гладков, когда Панков приехал на объект для оценки последствий нападения, здание повторно атаковал еще один беспилотник. В это время глава округа помогал женщине, чью машину повредил первый удар.
Это уже третье ранение Панкова, уточнил губернатор.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.