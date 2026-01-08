Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 08.01.2026
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона
Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона в четверг заявил об атаке ВСУ на Грайворонский округ. В частности, из-за атаки дрона на автомобиль на участке автодороги "Грайворон - Безымено" пострадал мирный житель.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА 23 декабря
Вчера, 13:26
"В городе Грайворон дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Пострадали два мирных жителя. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ. У одного мужчины медики диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого - баротравму", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области уточнил, что дрон повредил автомобиль, а также выбиты окна в двух частных домах в результате детонации.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
