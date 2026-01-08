Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки БПЛА упали на частный дом
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 08.01.2026
На Кубани обломки БПЛА упали на частный дом
На Кубани обломки БПЛА упали на частный дом
Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
2026-01-08T05:39:00+03:00
2026-01-08T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
красноармейский район
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
красноармейский район
происшествия, краснодарский край, красноармейский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Красноармейский район
На Кубани обломки БПЛА упали на частный дом

Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В хуторе Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате падения повреждены крыша и навес, пострадавших нет.
