На Кубани обломки БПЛА упали на частный дом
Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 08.01.2026
Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский