08.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 08.01.2026
На Кубани обломки БПЛА упали на проезжую часть
Фрагменты БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
краснодарский край
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край
На Кубани обломки БПЛА упали на проезжую часть

В Гулькевичах фрагменты БПЛА упали на проезжую часть

Сотрудник полиции
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Фрагменты БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи на Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
