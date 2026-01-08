Рейтинг@Mail.ru
10:02 08.01.2026 (обновлено: 10:55 08.01.2026)
В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую цифровую платформу в сфере АПК, сообщило правительство. РИА Новости, 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую цифровую платформу в сфере АПК, сообщило правительство.
"В России будет создана единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением технологии искусственного интеллекта", — говорится в релизе.
В правительстве уточнили, что она обеспечит интеграцию ГИС, позволит реализовать сервисную модель управления АПК, будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций.
Над созданием платформы будут работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство. Срок исполнения поручения — 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад в правительстве ожидают не позднее 1 июля.
Мишустин также поручил:
  • создать научно-техническую программу повышения плодородия почв;
  • проработать увеличение госфинансирования подготовки специалистов в АПК;
  • изучить возможность направить часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии, на будущие исследования;
  • подготовить меры продвижения технологической продукции агропромышленного комплекса за рубеж.
