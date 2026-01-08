https://ria.ru/20260108/apk-2066847823.html
В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК
В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК - РИА Новости, 08.01.2026
В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую цифровую платформу в сфере АПК, сообщило правительство. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:02:00+03:00
2026-01-08T10:02:00+03:00
2026-01-08T10:55:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
агропродукция
правительство рф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949360224_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_ba8c062e351c49de98530661c33e7c3a.jpg
https://ria.ru/20251218/selkhoz-2062968500.html
https://ria.ru/20251214/pravitelstvo-2061931853.html
https://ria.ru/20251123/apk-2056877908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949360224_148:0:2792:1983_1920x0_80_0_0_9f0ed8dde4c97b1bca21f4a4dc35daa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, агропродукция, правительство рф, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, агропродукция, Правительство РФ, Технологии
В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК
Мишустин поручил создать единую цифровую платформу в сфере АПК с применением ИИ
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую цифровую платформу в сфере АПК, сообщило
правительство.
"В России будет создана единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением технологии искусственного интеллекта", — говорится в релизе.
В правительстве уточнили, что она обеспечит интеграцию ГИС, позволит реализовать сервисную модель управления АПК, будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций.
Над созданием платформы будут работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство. Срок исполнения поручения — 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад в правительстве ожидают не позднее 1 июля.
- создать научно-техническую программу повышения плодородия почв;
- проработать увеличение госфинансирования подготовки специалистов в АПК;
- изучить возможность направить часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии, на будущие исследования;
- подготовить меры продвижения технологической продукции агропромышленного комплекса за рубеж.