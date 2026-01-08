В России создадут единую цифровую платформу в сфере АПК

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую цифровую платформу в сфере АПК, сообщило правительство.

"В России будет создана единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением технологии искусственного интеллекта", — говорится в релизе.

В правительстве уточнили, что она обеспечит интеграцию ГИС , позволит реализовать сервисную модель управления АПК, будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций.

Над созданием платформы будут работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство. Срок исполнения поручения — 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад в правительстве ожидают не позднее 1 июля.

