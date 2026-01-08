Латинская Америка может превратиться в зону боевых действий, заявил политик

По мнению Яски, это очень серьезная ситуация в плане дестабилизации мира в регионе.

"США пытаются утвердить Латинскую Америку в качестве своей сферы влияния, своего арьергарда, своего заднего двора, и по этой причине они оправдывают применение силы, милитаризацию и интервенцию в странах Латинской Америки, чего никогда раньше не происходило", - добавил депутат.