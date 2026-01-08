Латинская Америка может превратиться в зону боевых действий, заявил политик

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 янв - РИА Новости. Латинская Америка на фоне угроз президента США Дональда Трампа рискует превратиться в зону боевых действий, заявил РИА Новости аргентинский депутат Уго Яски.
"Сегодня мы столкнулись с вполне реальной возможностью того, что после угроз США в адрес Мексики, Колумбии и Кубы Латинская Америка превратится в зону боевых действий", - отметил он.
По мнению Яски, это очень серьезная ситуация в плане дестабилизации мира в регионе.
"США пытаются утвердить Латинскую Америку в качестве своей сферы влияния, своего арьергарда, своего заднего двора, и по этой причине они оправдывают применение силы, милитаризацию и интервенцию в странах Латинской Америки, чего никогда раньше не происходило", - добавил депутат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13