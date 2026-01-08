Рейтинг@Mail.ru
Офицер рассказал об условиях проживания миротворцев ООН в Африке
07:27 08.01.2026
Офицер рассказал об условиях проживания миротворцев ООН в Африке
Офицер рассказал об условиях проживания миротворцев ООН в Африке - РИА Новости, 08.01.2026
Офицер рассказал об условиях проживания миротворцев ООН в Африке
Участник миротворческих миссий по линии ООН, офицер запаса Александр Кириллов рассказал РИА Новости об условиях проживания военных наблюдателей организации в... РИА Новости, 08.01.2026
Офицер рассказал об условиях проживания миротворцев ООН в Африке

Миротворцы ООН
Миротворцы ООН. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Участник миротворческих миссий по линии ООН, офицер запаса Александр Кириллов рассказал РИА Новости об условиях проживания военных наблюдателей организации в Западной Сахаре и Южном Судане: офицеры проживают раздельно в удобных контейнерах, где есть все необходимое.
"В миссии в Западной Сахаре мы проживали на территории небольшой военной базы в больших палатках, где у каждого наблюдателя были свои отсеки, но пока я там проходил службу, такие палатки демонтировались и на их место ставили контейнеры для жилья", - сказал Кириллов.
Он уточнил, что каждый член миротворческой миссии жил в отдельном контейнере.
"Они очень удобные, а внутри есть все необходимое, там у каждого есть кондиционер, микроволновка, чайник, обогреватель, но санузел был общий - в отдельном контейнере", - отметил миротворец.
Собеседник агентства добавил, что в другой миссии - в Южном Судане - вся территория базы обнесена проволокой, вокруг территории выкопан ров с водой, а по углам стоят вышки, где несут службу вооруженные часовые из состава миротворческого контингента.
"В целом, очень походит на обычную военную базу, все-таки в Южном Судане ситуация была менее стабильной, чем в Сахаре, там даже бронетехника стояла. При этом, жили мы в таких же условиях, что и в Западной Сахаре - в контейнерах, но тут уже санузел был у каждого свой", - пояснил он.
Сегодня действуют 11 миротворческих миссий ООН по всему миру. Каждая из них может включать военнослужащих, полицейских и гражданский персонал, прикомандированных к организации от национальных служб. Крупнейшими по численности миротворческими операциями являются миссия в ЦАР (MINUSCA) - свыше 16 тысяч человек - и в Южном Судане (UNMISS) - свыше 15 тысяч человек.
