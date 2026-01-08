Офицер рассказал об условиях проживания миротворцев ООН в Африке

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Участник миротворческих миссий по линии ООН, офицер запаса Александр Кириллов рассказал РИА Новости об условиях проживания военных наблюдателей организации в Западной Сахаре и Южном Судане: офицеры проживают раздельно в удобных контейнерах, где есть все необходимое.

"В миссии в Западной Сахаре мы проживали на территории небольшой военной базы в больших палатках, где у каждого наблюдателя были свои отсеки, но пока я там проходил службу, такие палатки демонтировались и на их место ставили контейнеры для жилья", - сказал Кириллов.

Он уточнил, что каждый член миротворческой миссии жил в отдельном контейнере.

"Они очень удобные, а внутри есть все необходимое, там у каждого есть кондиционер, микроволновка, чайник, обогреватель, но санузел был общий - в отдельном контейнере", - отметил миротворец.

Собеседник агентства добавил, что в другой миссии - в Южном Судане - вся территория базы обнесена проволокой, вокруг территории выкопан ров с водой, а по углам стоят вышки, где несут службу вооруженные часовые из состава миротворческого контингента.

"В целом, очень походит на обычную военную базу, все-таки в Южном Судане ситуация была менее стабильной, чем в Сахаре , там даже бронетехника стояла. При этом, жили мы в таких же условиях, что и в Западной Сахаре - в контейнерах, но тут уже санузел был у каждого свой", - пояснил он.