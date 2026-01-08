https://ria.ru/20260108/aeroport-2066824783.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.01.2026
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов