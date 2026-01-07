https://ria.ru/20260107/zhkkh-2066691904.html
жкх
псковская область
государственная итоговая аттестация (гиа)
общество
псковская область
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки", - сказала Мельникова.
Политик подчеркнула, что размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.
"В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения", - добавила парламентарий.