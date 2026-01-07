Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 07.01.2026
04:19 07.01.2026
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 07.01.2026
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала... РИА Новости, 07.01.2026
псковская область
жкх, псковская область, государственная итоговая аттестация (гиа), общество
ЖКХ, Псковская область, Государственная итоговая аттестация (ГИА), Общество
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

РИА Новости: субсидию на оплату услуг ЖКХ могут получить пенсионеры

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки", - сказала Мельникова.
ЖКХПсковская областьГосударственная итоговая аттестация (ГИА)Общество
 
 
