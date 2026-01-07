Новак исполнил мечты трех братьев из Свердловской области с "Елки желаний"

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнил мечты троих братьев из Свердловской области в рамках "Елки желаний".

В семье из города Карпинска Свердловской области трое сыновей: 15-летний Матвей занимается баскетболом и боксом, 13-летний Артем любит музыку, слушает ее вместе с братьями и тоже, как и старший брат, занимается спортом, 12-летний Роман - младший ребенок с трудным жизненным путем - мальчик страдает ДЦП.

« "Новый год - это время исполнения желаний, мечты, загадывания новых желаний. Я хочу пожелать вашей семье здоровья, чтобы все члены семьи были здоровы, занимались спортом, чтобы было хорошее настроение, реализовывали свои мечты", - обратился Новак к членам семьи по телемосту.

Сейчас семья отдыхает в Челябинской области, и Новак передал подарки для детей через губернатора региона Алексея Текслера. Матвей получил в подарок на Новый год баскетбольный мяч и манекен для бокса, Артем - Bluetooth-колонку, а Роман - новый зимний комбинезон.