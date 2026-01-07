Рейтинг@Mail.ru
Новак исполнил мечты трех братьев из Свердловской области с "Елки желаний" - РИА Новости, 07.01.2026
11:30 07.01.2026
Новак исполнил мечты трех братьев из Свердловской области с "Елки желаний"
Новак исполнил мечты трех братьев из Свердловской области с "Елки желаний" - РИА Новости, 07.01.2026
Новак исполнил мечты трех братьев из Свердловской области с "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Александр Новак исполнил мечты троих братьев из Свердловской области в рамках "Елки желаний". РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T11:30:00+03:00
2026-01-07T11:30:00+03:00
россия
свердловская область
карпинск
александр новак
алексей текслер
новый год
елка желаний
https://ria.ru/20260105/putin-2066496919.html
россия
свердловская область
карпинск
россия, свердловская область, карпинск, александр новак, алексей текслер, новый год, елка желаний
Россия, Свердловская область, Карпинск, Александр Новак, Алексей Текслер, Новый год, Елка желаний
Новак исполнил мечты трех братьев из Свердловской области с "Елки желаний"

Новак исполнил заветные желания братьев Матвея, Артёма и Романа из Карпинска

Александр Новак принимает участие в акции "Елка желаний"
Александр Новак принимает участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Новак принимает участие в акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнил мечты троих братьев из Свердловской области в рамках "Елки желаний".
В семье из города Карпинска Свердловской области трое сыновей: 15-летний Матвей занимается баскетболом и боксом, 13-летний Артем любит музыку, слушает ее вместе с братьями и тоже, как и старший брат, занимается спортом, 12-летний Роман - младший ребенок с трудным жизненным путем - мальчик страдает ДЦП.
«
"Новый год - это время исполнения желаний, мечты, загадывания новых желаний. Я хочу пожелать вашей семье здоровья, чтобы все члены семьи были здоровы, занимались спортом, чтобы было хорошее настроение, реализовывали свои мечты", - обратился Новак к членам семьи по телемосту.
Сейчас семья отдыхает в Челябинской области, и Новак передал подарки для детей через губернатора региона Алексея Текслера. Матвей получил в подарок на Новый год баскетбольный мяч и манекен для бокса, Артем - Bluetooth-колонку, а Роман - новый зимний комбинезон.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
РоссияСвердловская областьКарпинскАлександр НовакАлексей ТекслерНовый годЕлка желаний
 
 
