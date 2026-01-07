https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066718947.html
Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту семнадцатилетней Анны Поповой из Нижнего Новгорода в рамках акции "Елка желаний", она посетила... РИА Новости, 07.01.2026
Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода
Мурашко исполнил мечту 17-летней Анны посетить Национальный центр "Россия"