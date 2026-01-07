Рейтинг@Mail.ru
11:20 07.01.2026
Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода
Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода
общество, россия, нижний новгород, москва, михаил мурашко, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Нижний Новгород, Москва, Михаил Мурашко, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Новый год, Елка желаний
Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода

Мурашко исполнил мечту 17-летней Анны посетить Национальный центр "Россия"

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту семнадцатилетней Анны Поповой из Нижнего Новгорода в рамках акции "Елка желаний", она посетила Национальный центр "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе правительства.
Девочка учится в математическом классе и увлекается научно-популярной деятельностью. Свое будущее она видит в точных науках, ей нравится медицинская кибернетика.
В рамках экскурсии в Национальный центр "Россия" школьница вместе с мамой Татьяной и сестрой Екатериной посетила интерактивную выставку "В гостях у сказки", а также премьеру мультижанрового спектакля "Морозко".
Кроме того, семья Поповых посетила Центр доклинических и трансляционных исследований имени Э. М. Когана РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Там ее встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко и ректор университета Сергей Лукьянов. Они показали отдел геймификации образования, отдел нейрокомпьютерных интерфейсов и инжиниринговый центр.
Заголовок открываемого материала