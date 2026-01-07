Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту семнадцатилетней Анны Поповой из Нижнего Новгорода в рамках акции "Елка желаний", она посетила Национальный центр "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе правительства.

Девочка учится в математическом классе и увлекается научно-популярной деятельностью. Свое будущее она видит в точных науках, ей нравится медицинская кибернетика.

В рамках экскурсии в Национальный центр "Россия" школьница вместе с мамой Татьяной и сестрой Екатериной посетила интерактивную выставку "В гостях у сказки", а также премьеру мультижанрового спектакля "Морозко".