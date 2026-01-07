Рейтинг@Mail.ru
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска
10:55 07.01.2026
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска
Первый вице-премьер России Денис Мантуров исполнил желание 8-летней Дарьи Мялкиной из Архангельска, организовав для девочки и ее матери Татьяны Николаевны
общество
россия
архангельск
великий устюг
дед мороз
денис мантуров
новый год
елка желаний
россия
архангельск
великий устюг
общество, россия, архангельск, великий устюг, дед мороз, денис мантуров, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Архангельск, Великий Устюг, Дед Мороз, Денис Мантуров, Новый год, Елка желаний
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска

Мантуров исполнил мечту 8-летней Даши посетить родину Деда Мороза Великий Устюг

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров исполнил желание 8-летней Дарьи Мялкиной из Архангельска, организовав для девочки и ее матери Татьяны Николаевны путешествие на родину волшебника Деда Мороза - в Великий Устюг.
Девочка побывала в настоящей швейной мастерской Деда Мороза и посетила его Городскую Резиденцию. На почте Деда Мороза Даша своими глазами увидела, сколько писем приходит из разных уголков России и узнала, как правильно заполнить конверт, чтобы письмо было точно доставлено сказочному адресату.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
