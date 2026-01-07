Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров исполнил желание 8-летней Дарьи Мялкиной из Архангельска, организовав для девочки и ее матери Татьяны Николаевны путешествие на родину волшебника Деда Мороза - в Великий Устюг.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.