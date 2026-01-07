https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066717881.html
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска - РИА Новости, 07.01.2026
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска
Первый вице-премьер России Денис Мантуров исполнил желание 8-летней Дарьи Мялкиной из Архангельска, организовав для девочки и ее матери Татьяны Николаевны... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:55:00+03:00
2026-01-07T10:55:00+03:00
2026-01-07T10:55:00+03:00
общество
россия
архангельск
великий устюг
дед мороз
денис мантуров
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064270871_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_4ede5f3ff06d66a32fa0c10deab05d7d.jpg
https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066716705.html
россия
архангельск
великий устюг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064270871_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_46951985abbf8e8f0718ef9ef67e0e75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, архангельск, великий устюг, дед мороз, денис мантуров, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Архангельск, Великий Устюг, Дед Мороз, Денис Мантуров, Новый год, Елка желаний
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска
Мантуров исполнил мечту 8-летней Даши посетить родину Деда Мороза Великий Устюг