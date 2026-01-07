Рейтинг@Mail.ru
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний"
10:31 07.01.2026
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний"
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний" - РИА Новости, 07.01.2026
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний"
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков исполнил мечту 7-летнего Серёжи из Нового Уренгоя в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил билет... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:31:00+03:00
2026-01-07T10:31:00+03:00
общество
новый уренгой
россия
дальний восток
алексей чекунков
новый год
елка желаний
Общество, Новый Уренгой, Россия, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Новый год, Елка желаний
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний"

Чекунков исполнил мечту 7-летнего Сережи побывать в музее "Экспериментариум"

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 янв – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков исполнил мечту 7-летнего Серёжи из Нового Уренгоя в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил билет в московский музей занимательных наук "Экспериментариум", сообщила пресс-служба правительства РФ.
Ранее Чекунков в рамках акции "Елка желаний" снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось желание 7-летнего Серёжи из Нового Уренгоя побывать в музее "Экспериментариум" в Москве.
«
"Я знаю, что ты очень умный мальчик и увлекаешься технологиями... Уверен, что ты что-нибудь очень классное изобретешь", - сказал Чекунков мальчику во время экскурсии в "Экспериментариуме".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Общество Новый Уренгой Россия Дальний Восток Алексей Чекунков Новый год Елка желаний
 
 
