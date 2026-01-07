https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066715254.html
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний"
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний"
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков исполнил мечту 7-летнего Серёжи из Нового Уренгоя в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил билет... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:31:00+03:00
общество
новый уренгой
россия
дальний восток
алексей чекунков
новый год
елка желаний
новый уренгой
россия
дальний восток
2026
Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с "Елки желаний"
Чекунков исполнил мечту 7-летнего Сережи побывать в музее "Экспериментариум"