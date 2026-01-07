Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь не назвал конкретные сроки выборов - РИА Новости, 07.01.2026
23:14 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/zelenskiy-2066807375.html
Зеленский вновь не назвал конкретные сроки выборов
Владимир Зеленский вновь стал ставить условия для проведения выборов на Украине, не назвав при этом конкретных сроков. РИА Новости, 07.01.2026
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский вновь не назвал конкретные сроки выборов

Зеленский вновь стал ставить условия для проведения выборов, не назвав их сроков

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь стал ставить условия для проведения выборов на Украине, не назвав при этом конкретных сроков.
Зеленский и ранее искал оправдания отсутствия выборов на Украине, так, в субботу он сетовал на отсутствие стандартов проведения онлайн-голосования.
"Изменения в избирательном законодательстве могут быть уже в феврале. Многое зависит от переговоров по миру и их результата. Если Украине удастся достичь договоренностей в январе, то февраль может стать месяцем по законодательству. Также это зависит и от депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат по наработкам, по изменению избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также изменения в закон "О референдуме". То есть рано еще об этом говорить подробно. Надо иметь результат в переговорах", - сказал Зеленский на аудиозаписи, опубликованной украинским телеканалом "Новости.LIVE".
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
