На Западе предупредили о надвигающейся мировой войне

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страны борются за получение доступа к критически важным резервам до того, как крах мировой экономики приведет к глобальному конфликту, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«
"Вам необходимо понимать геополитическую игру, в которую мы вступили. Мы боремся за обеспечение доступа к критически важным резервам до того, как крах мировой экономики может привести к глобальному конфликту", — написал он.
Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию
17 декабря 2025, 06:25
В среду телеканал ABC сообщил, что США требуют от Венесуэлы согласиться на эксклюзивное партнерство по ресурсам и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти.
Кроме того, госсекретарь Марко Рубио заявил американским законодателям, что, по оценке властей, "у Венесуэлы есть всего пара недель до того, как он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома Дональд Трамп, США нанесли по Каракасу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор Памела Бонди сообщила, что венесуэльский лидер вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США требуют от Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона, в том числе прекращение продажи нефти соперникам Штатов.