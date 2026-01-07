Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили о надвигающейся мировой войне - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 07.01.2026 (обновлено: 18:45 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/zapad-2066754785.html
На Западе предупредили о надвигающейся мировой войне
На Западе предупредили о надвигающейся мировой войне - РИА Новости, 07.01.2026
На Западе предупредили о надвигающейся мировой войне
Страны борются за получение доступа к критически важным резервам до того, как крах мировой экономики приведет к глобальному конфликту, заявил профессор... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:19:00+03:00
2026-01-07T18:45:00+03:00
сша
в мире
венесуэла
туомас малинен
делси родригес
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86818d731f2b93a2e1af2cf97b5f6d7a.jpg
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062531764.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066275134.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b7d41e428a67f709697fdd6945710fcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, венесуэла, туомас малинен, делси родригес, марко рубио
США, В мире, Венесуэла, Туомас Малинен, Делси Родригес, Марко Рубио
На Западе предупредили о надвигающейся мировой войне

Малинен: крах мировой экономики приведет к глобальному конфликту

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Страны борются за получение доступа к критически важным резервам до того, как крах мировой экономики приведет к глобальному конфликту, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«
"Вам необходимо понимать геополитическую игру, в которую мы вступили. Мы боремся за обеспечение доступа к критически важным резервам до того, как крах мировой экономики может привести к глобальному конфликту", — написал он.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию
17 декабря 2025, 06:25
По мнению эксперта, единственным крупным и самодостаточным игроком является Россия. Китай же обеспечивает эти активы уже более десяти лет, в то время как США "лишь недавно очнулись". Европа при этом, по сути, стала мученицей, резюмировал Малинен.
В среду телеканал ABC сообщил, что США требуют от Венесуэлы согласиться на эксклюзивное партнерство по ресурсам и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти.
Кроме того, госсекретарь Марко Рубио заявил американским законодателям, что, по оценке властей, "у Венесуэлы есть всего пара недель до того, как он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома Дональд Трамп, США нанесли по Каракасу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор Памела Бонди сообщила, что венесуэльский лидер вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США требуют от Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона, в том числе прекращение продажи нефти соперникам Штатов.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла готова защищать свои природные ресурсы, заявила Родригес
3 января, 22:29
 
СШАВ миреВенесуэлаТуомас МалиненДелси РодригесМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала