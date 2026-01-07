Захарова отреагировала на требование Мерца остановить выезд украинцев в ЕС

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 07.01.2026 (обновлено: 16:32 07.01.2026)
в мире, германия, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, фридрих мерц, евросоюз, оон
В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Фридрих Мерц, Евросоюз, ООН, Специальная военная операция на Украине
© REUTERS / LUDOVIC MARINКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца к Киеву остановить массовый выезд молодых мужчин в ряд стран ЕС, в частности, в Германию.
"Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, (Владимир) Зеленский не всех перемолол, и "ще не вмерла", - написала она в своем Telegram-канале.
Автомобили на международном пункте пропуска на украинско-польской границе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Польшу массово въезжают молодые украинские мужчины
4 декабря 2025, 10:26
Ранее кабмин ФРГ одобрил закон об отмене базового соцпособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища. Таблоид Bild сообщал, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Точка напряжения": в Британии сообщили о скандале между Мерцем и Зеленским
15 ноября 2025, 01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваФридрих МерцЕвросоюзООН
 
 
