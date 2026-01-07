Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Клинические проявления гриппа и ковида могут не отличаться, возбудителя можно определить с помощью лабораторных исследований, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Чем грипп отличается от ковида? Ну, во-первых, тем, что другой возбудитель, другой вирус вызывает заболевание. У одного человека будет положительный результат на грипп А при исследовании ПЦР, например, или ИХА (иммунохроматографический анализ - ред.) у другого - на ковид", - отметила специалист.

По ее словам, клинические проявления могут и не отличаться, так как и грипп, и ковид - острые респираторные вирусные инфекции.