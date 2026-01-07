Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/zabolevanie-2066686124.html
Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа
Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа - РИА Новости, 07.01.2026
Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа
Клинические проявления гриппа и ковида могут не отличаться, возбудителя можно определить с помощью лабораторных исследований, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T02:27:00+03:00
2026-01-07T02:27:00+03:00
здоровье - общество
приморский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/80/987278088_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_14886a07b6f3a29cc65d5c00effe0d54.jpg
https://ria.ru/20260105/gripp-2066416849.html
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051361140.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/80/987278088_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_1966dabf0a24e0bfd5b054dc22989b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, приморский край, общество
Здоровье - Общество, Приморский край, Общество
Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа

РИА Новости: врач заявила, что симптомы гриппа и ковида могут не отличаться

© Fotolia / angellodecoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Fotolia / angellodeco
Лабораторные исследования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Клинические проявления гриппа и ковида могут не отличаться, возбудителя можно определить с помощью лабораторных исследований, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Чем грипп отличается от ковида? Ну, во-первых, тем, что другой возбудитель, другой вирус вызывает заболевание. У одного человека будет положительный результат на грипп А при исследовании ПЦР, например, или ИХА (иммунохроматографический анализ - ред.) у другого - на ковид", - отметила специалист.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа
5 января, 01:58
По ее словам, клинические проявления могут и не отличаться, так как и грипп, и ковид - острые респираторные вирусные инфекции.
"Они могут различаться только по результатам лабораторных исследований", - добавила она.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
29 октября 2025, 04:15
 
Здоровье - ОбществоПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала