В Забайкалье сотрудники РЖД устраняют последствия подтопления дороги
08:40 07.01.2026
В Забайкалье сотрудники РЖД устраняют последствия подтопления дороги
В Забайкалье сотрудники РЖД устраняют последствия подтопления дороги
происшествия
ржд
россия
забайкальский край
происшествия, ржд, россия, забайкальский край
Происшествия, РЖД, Россия, Забайкальский край
В Забайкалье сотрудники РЖД устраняют последствия подтопления дороги

Мужчина идёт по железнодорожным путям
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мужчина идёт по железнодорожным путям. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - РИА Новости. Сотрудники ОАО "РЖД" устраняют последствия подтопления дороги в селе Большая Тура в Забайкалье, где разлился ручей, сообщает администрация Карымского муниципального округа региона.
По данным властей района, ручей разлился во вторник, из-за чего был затруднен проезд по улицам Ингодинская и Школьная: в этих местах отмечается сложный рельеф.
"Ситуация с подтоплением дороги в селе Большая Тура продолжает ухудшаться. Проезд к улицам Ингодинская и Школьная остается затрудненным... Команда сотрудников ОАО "РЖД" активно работает над устранением последствий", - говорится в сообщении.
