В Забайкалье сотрудники РЖД устраняют последствия подтопления дороги
В Забайкалье сотрудники РЖД устраняют последствия подтопления дороги
Сотрудники ОАО "РЖД" устраняют последствия подтопления дороги в селе Большая Тура в Забайкалье, где разлился ручей, сообщает администрация Карымского... РИА Новости, 07.01.2026
