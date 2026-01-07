Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о бегстве своего лидера

Таким образом, установив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, Южный переходный совет фактически утвердил свое влияние в шести провинциях, а также контроль над временной столицей Йемена - городом Аден на юге страны. Южный переходный совет настаивает на восстановлении государства Народной Демократической Республики Йемен, существовавшего на юге страны до объединения с севером 22 мая 1990 года. Свои требования он обосновывает тем, что жители южных провинций подвергались, по его утверждению, притеснениям после войны летом 1994 года.