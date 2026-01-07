Рейтинг@Mail.ru
Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о бегстве своего лидера - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/yemen-2066717686.html
Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о бегстве своего лидера
Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о бегстве своего лидера - РИА Новости, 07.01.2026
Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о бегстве своего лидера
Лидер Южного переходного совета Йемена Айдарус аз-Зубейди никуда не уезжал из города Аден и продолжает управлять югом страны, сообщили в совете. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:51:00+03:00
2026-01-07T10:51:00+03:00
в мире
йемен
аден
саудовская аравия
айдарус аз-зубейди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105634/26/1056342610_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f7ee9b29543060862a4d880795c77341.jpg
https://ria.ru/20260107/yemen-2066704238.html
https://ria.ru/20260102/yemen-2066119845.html
йемен
аден
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105634/26/1056342610_88:0:1588:1125_1920x0_80_0_0_1a2a96c3cea6a13e6b7c4ddf2c6d7928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, аден, саудовская аравия, айдарус аз-зубейди
В мире, Йемен, Аден, Саудовская Аравия, Айдарус аз-Зубейди
Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о бегстве своего лидера

Южный переходный советЙемена: аз-Зубейди не уезжал из города Аден

© AP Photo / Wael QubadyТанк в городе Аден, Йемен
Танк в городе Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Wael Qubady
Танк в городе Аден, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 янв - РИА Новости. Лидер Южного переходного совета Йемена Айдарус аз-Зубейди никуда не уезжал из города Аден и продолжает управлять югом страны, сообщили в совете.
Представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции Турки аль-Малики ранее заявил, что аз-Зубейди бежал в неизвестном направлении вместо того, чтобы во вторник вечером отправиться в Эр-Рияд на конференцию, посвященную судьбе Южного Йемена. После этого глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими отстранил аз-Зубейди от должности своего заместителя и заявил, что в генпрокуратуре заведено дело о госизмене в отношении аз-Зубейди.
Ситуация в Йемене - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
СМИ: лидера Южного переходного совета Йемена исключили из состава совета
08:45
"Тем временем президент Айдарус аз-Зубейди продолжает исполнять свои обязанности из столицы Аден, находясь рядом со своим народом и осуществляя непосредственный контроль и надзор за работой военных, силовых и гражданских учреждений для обеспечения стабильности ситуации в области безопасности, бесперебойного функционирования государственных институтов, а также поддержания безопасности и стабильности в столице Аден и остальных провинциях", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте совета.
В Президентском совете Йемена с начала декабря 2025 года продолжается конфликт между аль-Алими и аз-Зубейди. Причиной противостояния стал захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году.
Силы Южного переходного совета 3 декабря 2025 года установили контроль над Хадрамаутом после нападения на йеменскую армию, которая сообщила о гибели и ранениях 77 своих офицеров и солдат. Впоследствии силы совета без боя заняли приграничную с Оманом провинцию Аль-Махра.
Таким образом, установив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, Южный переходный совет фактически утвердил свое влияние в шести провинциях, а также контроль над временной столицей Йемена - городом Аден на юге страны. Южный переходный совет настаивает на восстановлении государства Народной Демократической Республики Йемен, существовавшего на юге страны до объединения с севером 22 мая 1990 года. Свои требования он обосновывает тем, что жители южных провинций подвергались, по его утверждению, притеснениям после войны летом 1994 года.
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Все военнослужащие ОАЭ покинули Йемен
2 января, 23:18
 
В миреЙеменАденСаудовская АравияАйдарус аз-Зубейди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала