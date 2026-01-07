Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о бегстве своего лидера

ДОХА, 7 янв - РИА Новости. Лидер Южного переходного совета Йемена Айдарус аз-Зубейди никуда не уезжал из города Аден и продолжает управлять югом страны, сообщили в совете.
Представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции Турки аль-Малики ранее заявил, что аз-Зубейди бежал в неизвестном направлении вместо того, чтобы во вторник вечером отправиться в Эр-Рияд на конференцию, посвященную судьбе Южного Йемена. После этого глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими отстранил аз-Зубейди от должности своего заместителя и заявил, что в генпрокуратуре заведено дело о госизмене в отношении аз-Зубейди.
"Тем временем президент Айдарус аз-Зубейди продолжает исполнять свои обязанности из столицы Аден, находясь рядом со своим народом и осуществляя непосредственный контроль и надзор за работой военных, силовых и гражданских учреждений для обеспечения стабильности ситуации в области безопасности, бесперебойного функционирования государственных институтов, а также поддержания безопасности и стабильности в столице Аден и остальных провинциях", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте совета.
В Президентском совете Йемена с начала декабря 2025 года продолжается конфликт между аль-Алими и аз-Зубейди. Причиной противостояния стал захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году.
Силы Южного переходного совета 3 декабря 2025 года установили контроль над Хадрамаутом после нападения на йеменскую армию, которая сообщила о гибели и ранениях 77 своих офицеров и солдат. Впоследствии силы совета без боя заняли приграничную с Оманом провинцию Аль-Махра.
Таким образом, установив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, Южный переходный совет фактически утвердил свое влияние в шести провинциях, а также контроль над временной столицей Йемена - городом Аден на юге страны. Южный переходный совет настаивает на восстановлении государства Народной Демократической Республики Йемен, существовавшего на юге страны до объединения с севером 22 мая 1990 года. Свои требования он обосновывает тем, что жители южных провинций подвергались, по его утверждению, притеснениям после войны летом 1994 года.
