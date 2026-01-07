Лидер Южного переходного совета Йемена бежал, пишут СМИ

"Лидер Южного переходного совета Йемена (ЮПС) Айдарус аль-Зубейди бежал в неизвестном направлении и не сел на самолет, который должен был доставить его в Эр-Рияд", - говорится в публикации агентства.

В Президентском совете Йемена с начала декабря 2025 года продолжается конфликт между аль-Алими и аз-Зубейди. Причиной противостояния стал захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году.