Лидер Южного переходного совета Йемена бежал, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидер Южного переходного совета Йемена Айдарус аль-Зубейди бежал в неизвестном направлении, передает агентство Рейтер.
Саудовская Аравия ранее откликнулась на просьбу главы Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими провести конференцию о судьбе Юга Йемена после того, как аз-Зубейди объявил о создании независимого государства Южная Аравия.
"Лидер Южного переходного совета Йемена (ЮПС) Айдарус аль-Зубейди бежал в неизвестном направлении и не сел на самолет, который должен был доставить его в Эр-Рияд", - говорится в публикации агентства.
В Президентском совете Йемена с начала декабря 2025 года продолжается конфликт между аль-Алими и аз-Зубейди. Причиной противостояния стал захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году.
Силы Южного переходного совета 3 декабря 2025 года установили контроль над Хадрамаутом после нападения на йеменскую армию, которая сообщила о гибели и ранениях 77 своих офицеров и солдат. Впоследствии силы совета без боя заняли приграничную с Оманом провинцию Аль-Махра.
Таким образом, установив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, Южный переходный совет фактически утвердил свое влияние в шести провинциях, а также контроль над временной столицей Йемена - городом Аден на юге страны. Южный переходный совет настаивает на восстановлении государства Народной Демократической Республики Йемен, существовавшего на юге страны до объединения с севером 22 мая 1990 года. Свои требования он обосновывает тем, что жители южных провинций подвергались, по его утверждению, притеснениям после войны летом 1994 года.