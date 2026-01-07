Рейтинг@Mail.ru
Лидер Южного переходного совета Йемена бежал, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/yemen-2066699621.html
Лидер Южного переходного совета Йемена бежал, пишут СМИ
Лидер Южного переходного совета Йемена бежал, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
Лидер Южного переходного совета Йемена бежал, пишут СМИ
Лидер Южного переходного совета Йемена Айдарус аль-Зубейди бежал в неизвестном направлении, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T07:19:00+03:00
2026-01-07T07:19:00+03:00
в мире
йемен
саудовская аравия
оман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_90792b744691bc2909d1a4f0ca75a601.jpg
https://ria.ru/20260102/yemen-2066115103.html
https://ria.ru/20260104/yemen-2066360495.html
йемен
саудовская аравия
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8b7bd8a22c2adf7199d776316b34c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, саудовская аравия, оман
В мире, Йемен, Саудовская Аравия, Оман
Лидер Южного переходного совета Йемена бежал, пишут СМИ

Reuters: лидер Южного переходного совета Йемена бежал в неизвестном направлении

© AP Photo / Hani MohammedЙеменские военные полицейские
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Йеменские военные полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидер Южного переходного совета Йемена Айдарус аль-Зубейди бежал в неизвестном направлении, передает агентство Рейтер.
Саудовская Аравия ранее откликнулась на просьбу главы Руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими провести конференцию о судьбе Юга Йемена после того, как аз-Зубейди объявил о создании независимого государства Южная Аравия.
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии
2 января, 22:04
"Лидер Южного переходного совета Йемена (ЮПС) Айдарус аль-Зубейди бежал в неизвестном направлении и не сел на самолет, который должен был доставить его в Эр-Рияд", - говорится в публикации агентства.
В Президентском совете Йемена с начала декабря 2025 года продолжается конфликт между аль-Алими и аз-Зубейди. Причиной противостояния стал захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году.
Силы Южного переходного совета 3 декабря 2025 года установили контроль над Хадрамаутом после нападения на йеменскую армию, которая сообщила о гибели и ранениях 77 своих офицеров и солдат. Впоследствии силы совета без боя заняли приграничную с Оманом провинцию Аль-Махра.
Таким образом, установив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, Южный переходный совет фактически утвердил свое влияние в шести провинциях, а также контроль над временной столицей Йемена - городом Аден на юге страны. Южный переходный совет настаивает на восстановлении государства Народной Демократической Республики Йемен, существовавшего на юге страны до объединения с севером 22 мая 1990 года. Свои требования он обосновывает тем, что жители южных провинций подвергались, по его утверждению, притеснениям после войны летом 1994 года.
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Саудовская авиация атаковала подразделение Южного переходного совета Йемена
4 января, 16:23
 
В миреЙеменСаудовская АравияОман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала