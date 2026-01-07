Рейтинг@Mail.ru
МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 07.01.2026 (обновлено: 19:54 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/yaponiya-2066766640.html
МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море
МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 07.01.2026
МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море
МИД Японии заявил протест Китаю в связи с проведением бурения на газовом месторождении в Восточно-Китайском море. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:47:00+03:00
2026-01-07T19:54:00+03:00
в мире
китай
япония
восточно-китайское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106123/12/1061231202_0:4:3848:2169_1920x0_80_0_0_622d125e8bdd6957db525b965e0e2038.jpg
https://ria.ru/20251209/kitay-2060713426.html
https://ria.ru/20251223/aziya-2063645384.html
китай
япония
восточно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106123/12/1061231202_476:0:3372:2172_1920x0_80_0_0_c55cab7e9dc8efa39a19279b8b319c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, восточно-китайское море
В мире, Китай, Япония, Восточно-Китайское море
МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море

МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения на газовом месторождении

© AP Photo / XinhuaОстров Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море
Остров Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Xinhua
Остров Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 7 янв — РИА Новости. МИД Японии заявил протест Китаю в связи с проведением бурения на газовом месторождении в Восточно-Китайском море.
МИД Японии в среду подтвердил, что в Восточно-Китайском море в районе разграничительной линии со стороны Китая Пекин использует буровое судно, в связи с чем 2 января по дипломатическим каналам китайской стороне был заявлен протест, передает агентство Киодо Цусин.
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая
9 декабря 2025, 05:31
По данным японской службы безопасности на море, это похоже на тестовое бурение нового месторождения.
В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе Восточно-Китайского моря, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году переговоры были прерваны китайской стороной.
С тех пор Китай со своей стороны разграничительной линии построил несколько буровых установок, которые станут базой для разработки месторождений, предположительно, лежащих по обе стороны линии разграничения. КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.
Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония. Япония, обнаруживая очередные признаки разработки или бурения, заявляет протест, видя в этом ущерб для своих интересов. К лету 2022 года в этом районе Китаем было построено как минимум 17 буровых вышек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Китай нанес Японии болезненный удар в мягкое место
23 декабря 2025, 08:00
 
В миреКитайЯпонияВосточно-Китайское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала