МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море

С тех пор Китай со своей стороны разграничительной линии построил несколько буровых установок, которые станут базой для разработки месторождений, предположительно, лежащих по обе стороны линии разграничения. КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.