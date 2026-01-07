МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море

ТОКИО, 7 янв — РИА Новости. МИД Японии заявил протест Китаю в связи с проведением бурения на газовом месторождении в Восточно-Китайском море.
МИД Японии в среду подтвердил, что в Восточно-Китайском море в районе разграничительной линии со стороны Китая Пекин использует буровое судно, в связи с чем 2 января по дипломатическим каналам китайской стороне был заявлен протест, передает агентство Киодо Цусин.
По данным японской службы безопасности на море, это похоже на тестовое бурение нового месторождения.
В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе Восточно-Китайского моря, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году переговоры были прерваны китайской стороной.
С тех пор Китай со своей стороны разграничительной линии построил несколько буровых установок, которые станут базой для разработки месторождений, предположительно, лежащих по обе стороны линии разграничения. КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.
Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония. Япония, обнаруживая очередные признаки разработки или бурения, заявляет протест, видя в этом ущерб для своих интересов. К лету 2022 года в этом районе Китаем было построено как минимум 17 буровых вышек.
