В Венесуэле более 70 человек погибли в ходе военной операции США, пишет WP

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Жертвами военной операции США против Венесуэлы стали более 70 человек, сообщила Жертвами военной операции США против Венесуэлы стали более 70 человек, сообщила Washington Post

« "Американское правительство считает, что около 75 человек погибли в ходе субботней военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в частности десятки человек погибли в результате перестрелки в его резиденции в Каракасе", — заявили газете неназванные чиновники.

Один из источников издания оценил число погибших минимум в 67. Другой собеседник утверждает, что жертвами стали от 75 до 80 человек.

По данным WP, оценка включает данные о кубинских и венесуэльских военных, а также о мирных жителях. Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный траур по 32 соотечественникам, погибшим при защите Мадуро.

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп , Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.