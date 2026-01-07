Рейтинг@Mail.ru
"Просто раздавлены". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 07.01.2026
"Просто раздавлены". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Просто раздавлены". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 07.01.2026
"Просто раздавлены". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Киев обладает лишь несколькими подразделениями, которые проходят обучение прежде, чем попадают на передовую, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 07.01.2026
"Просто раздавлены". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Дэвис: лишь несколько подразделений ВСУ готовят перед отправлением на передовую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ на позиции возле Донецка
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Киев обладает лишь несколькими подразделениями, которые проходят обучение прежде, чем попадают на передовую, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Их очень мало, они используются только там, где могут иметь решающее значение. Это означает, что большинство людей, которые идут на передовую и сражаются в <…> городах, которые пали в последний месяц или около того, — это люди, которые не были обучены, пушечное мясо", — подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что из-за недостаточной подготовки и отсутствия необходимых навыков представители украинской армии оказываются "просто раздавлены и измельчены" на поле боя.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДмитрий ЛубинецДэниел ДэвисВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
