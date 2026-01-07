МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Киев обладает лишь несколькими подразделениями, которые проходят обучение прежде, чем попадают на передовую, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Их очень мало, они используются только там, где могут иметь решающее значение. Это означает, что большинство людей, которые идут на передовую и сражаются в <…> городах, которые пали в последний месяц или около того, — это люди, которые не были обучены, пушечное мясо", — подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что из-за недостаточной подготовки и отсутствия необходимых навыков представители украинской армии оказываются "просто раздавлены и измельчены" на поле боя.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.