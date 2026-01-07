МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Командование ВСУ существенно расширяет штатно-должностную структуру отдельных подразделений при нехватке людей для их укомплектования, это говорит о намерении воевать "до последнего украинца", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"С начала этой зимы украинское командование существенно расширило штатно-должностную структуру отдельных подразделений", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 78-й десантно-штурмовой полк расширен до бригады, 71-я отдельная егерская бригада преобразована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду, 253-й отдельный штурмовой батальон "Арей" расширен до полка.

"Также известны случаи расформирования частей иностранного легиона и перевода личного состава в штурмовики", - добавил представитель силовых структур.

По его словам, это подразумевает увеличение численности личного состава этих подразделений, однако делать это киевскому режиму становится все сложнее.

Он отметил, что в других боевых механизированных и пехотных бригадах также прослеживается огромный некомплект личного состава.

"Это вынуждает командование ВСУ формировать сводные подразделения на некоторых участках фронта", - сказал собеседник агентства.

Он предположил, что киевское руководство отказалось от системы бесконечного формирования механизированных бригад.

"ВСУ начали пополнять бригады с индексом 16х. К примеру, новосформированная 160-я омбр уже задействована на Сумском направлении", - сказал он.

Такое количество отдельных бригад, по его словам, создает свои неудобства в управлении ими.

Для укомплектования этих бригад киевский режим мог бы снизить призывной возраст до 22 лет, или же расформировать бригады территориальной обороны и батальоны иностранного легиона, вернуть на фронт дезертиров или же отправить воевать сотрудников военкоматов и полиции, отметил он.