ВСУ расширили штатно-должностную структуру отдельных подразделений - РИА Новости, 07.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 07.01.2026
ВСУ расширили штатно-должностную структуру отдельных подразделений
ВСУ расширили штатно-должностную структуру отдельных подразделений
ВСУ расширили штатно-должностную структуру отдельных подразделений

РИА Новости: расширение ВСУ подтверждает план воевать до последнего украинца

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Командование ВСУ существенно расширяет штатно-должностную структуру отдельных подразделений при нехватке людей для их укомплектования, это говорит о намерении воевать "до последнего украинца", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С начала этой зимы украинское командование существенно расширило штатно-должностную структуру отдельных подразделений", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек
Вчера, 21:43
Он отметил, что 78-й десантно-штурмовой полк расширен до бригады, 71-я отдельная егерская бригада преобразована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду, 253-й отдельный штурмовой батальон "Арей" расширен до полка.
"Также известны случаи расформирования частей иностранного легиона и перевода личного состава в штурмовики", - добавил представитель силовых структур.
По его словам, это подразумевает увеличение численности личного состава этих подразделений, однако делать это киевскому режиму становится все сложнее.
Он отметил, что в других боевых механизированных и пехотных бригадах также прослеживается огромный некомплект личного состава.
"Это вынуждает командование ВСУ формировать сводные подразделения на некоторых участках фронта", - сказал собеседник агентства.
Он предположил, что киевское руководство отказалось от системы бесконечного формирования механизированных бригад.
"ВСУ начали пополнять бригады с индексом 16х. К примеру, новосформированная 160-я омбр уже задействована на Сумском направлении", - сказал он.
Такое количество отдельных бригад, по его словам, создает свои неудобства в управлении ими.
Для укомплектования этих бригад киевский режим мог бы снизить призывной возраст до 22 лет, или же расформировать бригады территориальной обороны и батальоны иностранного легиона, вернуть на фронт дезертиров или же отправить воевать сотрудников военкоматов и полиции, отметил он.
"В настоящий момент мы наблюдаем готовность киевского режима воевать до последнего украинца, в то время как их западные хозяева целенаправленно обсуждают заведомо неприемлемые для России условия мира, в частности, размещение войск НАТО на Украине", - отметил собеседник агентства.
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 21:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
