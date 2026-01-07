Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в 140 районах - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 07.01.2026 (обновлено: 12:31 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/vsu-2066731724.html
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в 140 районах
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в 140 районах - РИА Новости, 07.01.2026
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в 140 районах
Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:27:00+03:00
2026-01-07T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20fdc29c2425e37244ba29eee96fd51f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_563afb3d55984b70205ea8642c323830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в 140 районах

ВС России нанесли поражение местам производства и хранения БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества противника, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала