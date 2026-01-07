ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в 140 районах

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.