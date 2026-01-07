https://ria.ru/20260107/vsu-2066731724.html
ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в 140 районах
Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:27:00+03:00
2026-01-07T12:27:00+03:00
2026-01-07T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20fdc29c2425e37244ba29eee96fd51f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
ВС России нанесли поражение местам производства и хранения БПЛА ВСУ
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества противника, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.