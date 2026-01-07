Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 07.01.2026
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.01.2026
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.01.2026
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки

Мо РФ: ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне действий группировки "Восток"

Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 270 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Горькое, Жовтневое, Зализничное, Зеленое и Риздвянка Запорожской области", - подчеркнули в военном ведомстве.
