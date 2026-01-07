https://ria.ru/20260107/vsu-2066729393.html
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.01.2026
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:16:00+03:00
2026-01-07T12:16:00+03:00
2026-01-07T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
горький
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горький
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, горький, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горький, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы "Востока" за сутки
Мо РФ: ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне действий группировки "Восток"