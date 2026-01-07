https://ria.ru/20260107/vsu-2066728917.html
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и бронемашину в зоне работы "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и бронемашину в зоне работы "Днепра" - РИА Новости, 07.01.2026
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и бронемашину в зоне работы "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:13:00+03:00
2026-01-07T12:13:00+03:00
2026-01-07T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и бронемашину в зоне работы "Днепра"
МО РФ: ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки