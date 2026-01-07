Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки - РИА Новости, 07.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 07.01.2026 (обновлено: 12:17 07.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки - РИА Новости, 07.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и семь боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 07.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ в зоне работы "Южной" группировки потеряли более 190 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и семь боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Николаевка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
