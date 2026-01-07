https://ria.ru/20260107/vsu-2066728066.html
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки "Север"
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки "Север" - РИА Новости, 07.01.2026
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
швеция
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, швеция, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки "Север"
