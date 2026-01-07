Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки "Север" - РИА Новости, 07.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 07.01.2026 (обновлено: 12:15 07.01.2026)
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки "Север"
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.01.2026
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, швеция, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Швеция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Кондратовка и Храповщина Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Волчанские Хутора, Покаляное, Рясное и Терновая Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает ведомство.
Специальная военная операция на Украине
 
 
