Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2026
10:45 07.01.2026
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР в среду ночью, пострадавших нет, сообщили в администрации Краснодонского муниципального округа.
2026
краснодон, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Краснодон, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР

ВСУ атаковали беспилотниками Краснодон и Суходольск в ЛНР

Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР в среду ночью, пострадавших нет, сообщили в администрации Краснодонского муниципального округа.
"Этой ночью по территории Краснодонского муниципального округа была совершена атака ВСУ с применением БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Как уточнили в администрации, в Краснодоне было зафиксировано падение, предварительно, двух БПЛА. Кроме того, ВСУ также ударили по частному сектору в Суходольске, в результате чего там начался пожар.
В администрации отметили, что никто не пострадал.
