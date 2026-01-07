https://ria.ru/20260107/vsu-2066717219.html
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2026
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодон и Суходольск в ЛНР в среду ночью, пострадавших нет, сообщили в администрации Краснодонского муниципального округа. РИА Новости, 07.01.2026
