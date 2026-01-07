Рейтинг@Mail.ru
ВСУ переформировали 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/vsu-2066697954.html
ВСУ переформировали 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду
ВСУ переформировали 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду - РИА Новости, 07.01.2026
ВСУ переформировали 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду
Командование ВСУ переформировало 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду и пытается укомплектовать ее за счет принудительно мобилизованных, сообщили РИА... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T06:36:00+03:00
2026-01-07T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ переформировали 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду

ВСУ переформировали 71-ю егерскую бригаду и пытаются ее доукомплектовать

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Командование ВСУ переформировало 71-ю егерскую бригаду в аэромобильную бригаду и пытается укомплектовать ее за счет принудительно мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ продолжает расширять штаты и численный состав штурмовых бригад и полков - 71-я отдельная егерская бригада ВСУ переформирована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду", - сказал собеседник агентства.
В связи с расширением "в бригаде еще больше увеличился некомплект личного состава, который командование пытается нивелировать за счет принудительно мобилизованных", добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала