Рейтинг@Mail.ru
В Британии сообщили Украине плохие новости о мирном соглашении - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/voyska-2066795584.html
В Британии сообщили Украине плохие новости о мирном соглашении
В Британии сообщили Украине плохие новости о мирном соглашении - РИА Новости, 07.01.2026
В Британии сообщили Украине плохие новости о мирном соглашении
Британия сможет обеспечивать присутствие своих солдат лишь на короткий промежуток времени в случае подписания мирного соглашения по Украине, заявил экс-министр... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T20:57:00+03:00
2026-01-07T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
сергей рябков
кир стармер
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg
https://ria.ru/20260107/situatsiya-2066786276.html
https://ria.ru/20260107/voyna-2066775440.html
украина
великобритания
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:0:2138:1603_1920x0_80_0_0_b9c60e6ac27af99e70950f1ce7c6094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, сергей рябков, кир стармер, нато, вооруженные силы украины, париж
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Сергей Рябков, Кир Стармер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Париж
В Британии сообщили Украине плохие новости о мирном соглашении

Уоллес: Британия готова отправить солдат Украине лишь на короткий срок

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Британия сможет обеспечивать присутствие своих солдат лишь на короткий промежуток времени в случае подписания мирного соглашения по Украине, заявил экс-министр обороны Великобритании Бэн Уоллес, его слова приводит The Telegraph.
Так он прокомментировал результаты встречи "коалиции желающих" в Париже
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Полное поражение". На Западе признали тяжелую правду о ситуации на Украине
Вчера, 19:30
"Это возможно в течение очень короткого периода времени. Реальность такова, что среди трех стран, которые были на этой встрече — Германии, Франции и Великобритании — единственная страна, фактически тратящая деньги на повышение обороны, — это Германия", — отметил он.
Политик также добавил, что соглашение, подписанное "коалицией желающих", зависит от того, случится ли обсуждаемое прекращение огня на Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава МИД Венгрии сделал громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 17:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияСергей РябковКир СтармерНАТОВооруженные силы УкраиныПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала