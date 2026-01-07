В Британии сообщили Украине плохие новости о мирном соглашении

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Британия сможет обеспечивать присутствие своих солдат лишь на короткий промежуток времени в случае подписания мирного соглашения по Украине, заявил экс-министр обороны Великобритании Бэн Уоллес, его слова приводит The Telegraph.
Так он прокомментировал результаты встречи "коалиции желающих" в Париже
"Это возможно в течение очень короткого периода времени. Реальность такова, что среди трех стран, которые были на этой встрече — Германии, Франции и Великобритании — единственная страна, фактически тратящая деньги на повышение обороны, — это Германия", — отметил он.
Политик также добавил, что соглашение, подписанное "коалицией желающих", зависит от того, случится ли обсуждаемое прекращение огня на Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.