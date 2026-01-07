Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии сделал громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 07.01.2026 (обновлено: 17:39 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/voyna-2066775440.html
Глава МИД Венгрии сделал громкое заявление о войне с Россией
Глава МИД Венгрии сделал громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 07.01.2026
Глава МИД Венгрии сделал громкое заявление о войне с Россией
"Коалиция желающих" во время встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Россией, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:36:00+03:00
2026-01-07T17:39:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
сергей рябков
петер сийярто
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051177863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5265a220f27edad9352884f0528953d9.jpg
https://ria.ru/20260107/dizen-2066761010.html
https://ria.ru/20260107/trebovanie-2066756847.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051177863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a28ebe47a9f719d31dd04e5c95c7ea93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, сергей рябков, петер сийярто, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Сергей Рябков, Петер Сийярто, НАТО, Санкции в отношении России
Глава МИД Венгрии сделал громкое заявление о войне с Россией

Сийярто: "коалиция желающих" сделала новый шаг к конфликту с Россией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. "Коалиция желающих" во время встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Россией, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.
"Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией", — отметил он.
Коалиция желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:06
Политик также подчеркнул, что Венгрия по-прежнему поддерживает мирные переговоры, в том числе встречи США и России на самом высоком уровне и отвергает последние решения Брюсселя, приближающие войну.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
Вчера, 15:36
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияСергей РябковПетер СийяртоНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала