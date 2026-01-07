https://ria.ru/20260107/voronezh-2066742975.html
В Воронеже при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, пострадали дети
В Воронеже при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, пострадали дети
В Воронеже при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, пострадали дети
Мужчина погиб, трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
ВОРОНЕЖ, 7 янв - РИА Новости. Мужчина погиб, трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
По данным спасателей, пожар произошел в доме 191-Б по улице 9 Января в Советском районе Воронежа
. Сообщение о пожаре поступило в 02.05, в 02.32 его локализовали на площади 20 квадратных метров, а в 02.40 полностью ликвидировали.
"Погибший: мужчина 1984 г.р. Пострадавшие: мальчик 2011 г.р., девочка 2013 г.р., девочка 2015 г.р. Госпитализированы в ОДКБ № 2 с травмами различной степени тяжести", — сообщили в пресс-службе ГУМЧС.
В управлении добавили, что спасатели эвакуировали девять человек.