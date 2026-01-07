Эксперт назвал альтернативу банковским вкладам в 2026 году

С точки зрения доступной ликвидности это накопительный счет. Туда можно положить деньги, которые потом можно снять в любой момент. Схожий вариант — фонды денежного рынка, но по ним ставки нефиксированные и в любой момент могут поменяться.

Если есть уверенность в сроках размещения, лучше зафиксировать текущую доходность по обычным банковским вкладам или приобрести облигации с фиксированным купоном. В первом случае мы рассматриваем горизонт от нескольких месяцев до года, во втором — от года до 15 лет.