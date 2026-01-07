Рейтинг@Mail.ru
02:07 07.01.2026
Эксперт назвал альтернативу банковским вкладам в 2026 году
общество, россия, вклады, руслан спинка, деньги, fontvielle
Общество, Россия, Вклады, Руслан Спинка, Деньги, Fontvielle
Эксперт назвал альтернативу банковским вкладам в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В период снижения ставок многие ищут способ сохранить ставшую привычной в последние годы доходность. Возможные варианты назвал агентству "Прайм" директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.
Если есть уверенность в сроках размещения, лучше зафиксировать текущую доходность по обычным банковским вкладам или приобрести облигации с фиксированным купоном. В первом случае мы рассматриваем горизонт от нескольких месяцев до года, во втором — от года до 15 лет.
«
"Есть лайфхак, который актуален при неустойчивой денежно-кредитной политике или же в том случае, если точный срок назвать сложно. Можно распределить капитал между продуктами разной срочности — получится некое усреднение ставки. На фондовом рынке инвесторы часто пользуются этим механизмом, но он применим и к вкладам", — заключил Руслан Спинка.
Россиян предупредили о конце эпохи рекордных ставок по вкладам
26 декабря 2025, 02:17
 
