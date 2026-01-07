https://ria.ru/20260107/vertolet-2066765494.html
Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы
Момент крушения частного вертолета в Пермском крае, при падении которого погибли два человека, показала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.01.2026
