Рейтинг@Mail.ru
Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/vertolet-2066765494.html
Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы
Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы - РИА Новости, 07.01.2026
Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы
Момент крушения частного вертолета в Пермском крае, при падении которого погибли два человека, показала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:37:00+03:00
2026-01-07T16:37:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066762078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8f8a6e0ad96d43110a1a229bf4557e4.jpg
https://ria.ru/20260107/perm-2066756499.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крушение частного вертолета в Пермском крае
Крушение частного вертолета в Пермском крае
2026-01-07T16:37
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066762078_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce5aa0f983222facae291e9eddce1a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, новый год
Происшествия, Пермский край, Россия, Новый год
Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы

Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы над трассой

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Момент крушения частного вертолета в Пермском крае, при падении которого погибли два человека, показала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Судя по кадрам, вертолет при взлете зацепился винтом за тросы над горнолыжной трассой и рухнул в снег, сломав хвост.
В среду представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолет упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. Два человека погибли, уточнило ГУМЧС России по региону. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте и Уральская транспортная прокуратура выясняют обстоятельства произошедшего.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Пермском крае закрыли комплекс базы отдыха, где упал вертолет
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияПермский крайРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала