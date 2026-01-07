https://ria.ru/20260107/vertolet-2066747303.html
В Пермском крае упал частный вертолет
В Пермском крае упал частный вертолет - РИА Новости, 07.01.2026
В Пермском крае упал частный вертолет
Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:37:00+03:00
2026-01-07T14:37:00+03:00
2026-01-07T15:36:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066755893_0:272:1280:992_1920x0_80_0_0_ecb61c05e402a6f924c8c9629e7f7b37.jpg
https://ria.ru/20251107/vertolet-2053469973.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066755893_0:158:1281:1118_1920x0_80_0_0_c3733593664baaa994e534c411b47958.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
В Пермском крае упал частный вертолет
В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха
ПЕРМЬ, 7 янв - РИА Новости. Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что двухместный частный вертолёт упал на территории "Ашатли-парка" в Бардымском районе. Указывалось, что пилот погиб, находившийся на борту пассажир выжил и госпитализирован.
"Да, это так (двухместный частный вертолёт, действительно, упал на территории парка - ред.), - сказал представитель базы отдыха "Ашатли-парк".