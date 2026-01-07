Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл обратился к людям, отошедшим от религии
12:41 07.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к людям, отошедшим от религии
Патриарх Кирилл обратился к людям, отошедшим от религии - РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к людям, отошедшим от религии
Люди, отошедшие от религии и переставшие связывать себя с общиной верующих, должны пересмотреть вектор своей жизни, сказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 07.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к людям, отошедшим от религии

Патриарх Кирилл призвал отошедших от религии пересмотреть вектор своей жизни

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Люди, отошедшие от религии и переставшие связывать себя с общиной верующих, должны пересмотреть вектор своей жизни, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
"Кто-то уже и в храм нечасто ходит и не ассоциирует себя с православной общиной. Вот таким людям, по происхождению православным, надо всенепременно переосмыслить вектор своего жизненного пути. Я очень желаю всем укрепиться в вере", – сказал он в интервью.
Ранее патриарх Кирилл призвал тех, кто не является верующим, в Рождество "открыть сердце Богу".
Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождество Христово в 2026 году: традиции и обычаи
7 января 2025, 10:35
 
РелигияРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
