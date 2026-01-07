https://ria.ru/20260107/venesuela-2066796177.html
Венесуэльский депутат рассказал об обстановке в стране
Венесуэльский депутат рассказал об обстановке в стране - РИА Новости, 07.01.2026
Венесуэльский депутат рассказал об обстановке в стране
Обстановка в Венесуэле остается спокойной, несмотря на недавнюю военную атаку США, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Анхель Родригес. РИА Новости, 07.01.2026
КАРАКАС, 7 янв - РИА Новости. Обстановка в Венесуэле остается спокойной, несмотря на недавнюю военную атаку США, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Анхель Родригес.
"В настоящий момент в стране сохраняется спокойствие", - сказал агентству Родригес.
По словам парламентария, со стороны политических лидеров, общественных движений и социальных сил страны необходима сейчас более прямая и постоянная коммуникация с населением, чтобы сообщать людям о происходящем, принятых решениях и ориентирах. Партийные структуры в этой связи "должны проводить собрания и выходить к людям", призвал Родригес.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, президента Венесуэлы Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Американский лидер Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР
.